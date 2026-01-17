x
Фигурное катание. Чемпионкой стала эстонская фигуристка. Израильтянка - на 21-м месте

время публикации: 17 января 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 08:48
Чемпионкой Европы по фигурному катанию стала Нина Петрокина
AP Photo/Charles Krupa

Чемпионкой Европы по фигурному катанию стала Нина Петрокина (Эстония) (216.14 балла).

Серебряную медаль завоевала бельгийка Луна Хендрикс (191.26), занимавшая псле короткой программы пятое место.

На третьем месте итальянка Лара Наки Гутманн (186.87), занимавшая после короткой программы четвертое место.

Израильтянка Мария Сенюк заняла 21-е место (148.51).

Спорт
