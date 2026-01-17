x
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильская танцевальная пара вышла в финал

Фигурное катание
время публикации: 17 января 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 08:03
В соревнованиях танцевальных пар после первой программы лидируют французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон
AP Photo/Hiro Komae

В Шеффилде, Великобритания, продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.

В соревнованиях танцевальных пар после первой программы лидируют французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (86.93 балла).

На втором месте британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85.47), на третьем - итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84.48).

Израильтяне Шира Ихилов и Михаил Носовицкий вышли в финал с 19-го места (61.20) (в финал вышли 20 пар).

Украинцы Зои Ларсон и Андрий Капран заняли 20-е место (59.24).

