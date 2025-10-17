Чемпионат Казахстана. 19-летний футболист потерял сознание во время матча и умер
время публикации: 17 октября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 11:23
Во время матча Первой лиги Казахстана, в котором "Хан-Тенгри" разгромил "Экибастуз" 4:0, произошла трагедия.
На 65-й минуте встречи 19-летний нападающий Диас Толеу потерял сознание.
Футболисту была оказана медицинская помощь. Его унесли с поля на носилках.
16 октября на официальном сайте Казахстанской федерации футбола появилось сообщение о смерти футболиста.
О причинах смерти не сообщается.
