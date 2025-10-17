Чемпионат Казахстана. 19-летний футболист потерял сознание во время матча и умер

Во время матча Первой лиги Казахстана, в котором "Хан-Тенгри" разгромил "Экибастуз" 4:0, произошла трагедия.

На 65-й минуте встречи 19-летний нападающий Диас Толеу потерял сознание.

Футболисту была оказана медицинская помощь. Его унесли с поля на носилках.

16 октября на официальном сайте Казахстанской федерации футбола появилось сообщение о смерти футболиста.

О причинах смерти не сообщается.