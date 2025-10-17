x
17 октября 2025
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 11:15
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Казахстана. 19-летний футболист потерял сознание во время матча и умер

Футбол
время публикации: 17 октября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 11:23
Чемпионат Казахстана. 19-летний футболист потерял сознание во время матча и умер
AP Photo/David Zalubowski

Во время матча Первой лиги Казахстана, в котором "Хан-Тенгри" разгромил "Экибастуз" 4:0, произошла трагедия.

На 65-й минуте встречи 19-летний нападающий Диас Толеу потерял сознание.

Футболисту была оказана медицинская помощь. Его унесли с поля на носилках.

16 октября на официальном сайте Казахстанской федерации футбола появилось сообщение о смерти футболиста.

О причинах смерти не сообщается.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Умер известный футболист, олимпийский призер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 октября 2025

Умер легендарный болгарский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2025

Умер знаменитый тренер, участник клубного чемпионата мира 2025 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Умер известный тренер, участник чемпионата мира 1986 года