08 октября 2025
08 октября 2025
Спорт

Умер известный тренер, участник чемпионата мира 1986 года

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 октября 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 18:19
Умер известный тренер, участник чемпионата мира 1986 года
AP Photo

8 октября на 85-м году жизни умер известный футбольный тренер Дьердь Мезеи, сообщают венгерские СМИ.

Полузащитник выступал за несколько венгерских клубов, самым известным из которых был столичный МТК.

Он завершил карьеру футболиста в 1971 году в "Спартаке" (Будапешт).

Дьердь Мезеи тренировал ряд венгерских и кувейтских клубов.

Под его руководством чемпионами Венгрии становились "Гонвед" (1991 год) и "Видеотон" (2011).

В 1983-86 годах Дьердь Мезеи руководил сборной Венгрии. В отборочном турнире чемпионата мира 1986 года венгры заняли первое место в группе, опередив команды Нидерландов и Австрии. В товарищеском матче они обыграли бразильцев.

В первом матче чемпионата мира сборная Венгрии была разгромлена командой СССР, которой руководил Валерий Васильевич Лобановский, 0:6. И не вышла из группы. После этого Дьердь Мезем подал в отставку.

С командой Кувейта он стал бронзовым призером Азиатских игр 1986 года.

Спорт
