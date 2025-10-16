x
16 октября 2025
16 октября 2025
Спорт

Умер известный футболист, олимпийский призер

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 октября 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 14:30
Сборная Болгарии. 1974 год. Иван Зафиров стоит пятый справа
AP Photo

15 октября на 78-м году жизни умер известный болгарский футболист Иван Зафиров, сообщает официальный сайт ЦСКА (София).

Правый защитник был легендой армейского клуба. с которым 8 раз становился чемпионом Болгарии и пять раз обладателем Кубка Болгарии.

Он акже выступал за команду "Сливен".

Иван Зафиров в составе сборной Болгарии -серебряный призер олимпиады 1968 года, участник чемпионата мира 1974 года.

Спорт
