Умер известный футболист, олимпийский призер
время публикации: 16 октября 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 14:30
15 октября на 78-м году жизни умер известный болгарский футболист Иван Зафиров, сообщает официальный сайт ЦСКА (София).
Правый защитник был легендой армейского клуба. с которым 8 раз становился чемпионом Болгарии и пять раз обладателем Кубка Болгарии.
Он акже выступал за команду "Сливен".
Иван Зафиров в составе сборной Болгарии -серебряный призер олимпиады 1968 года, участник чемпионата мира 1974 года.
