Умер известный футболист, олимпийский призер

15 октября на 78-м году жизни умер известный болгарский футболист Иван Зафиров, сообщает официальный сайт ЦСКА (София).

Правый защитник был легендой армейского клуба. с которым 8 раз становился чемпионом Болгарии и пять раз обладателем Кубка Болгарии.

Он акже выступал за команду "Сливен".

Иван Зафиров в составе сборной Болгарии -серебряный призер олимпиады 1968 года, участник чемпионата мира 1974 года.