Умер знаменитый тренер, участник клубного чемпионата мира 2025 года

8 октября на 70-м году жизни умер знаменитый футбольный тренер Мигель Анхель Руссо, сообщают аргентинские СМИ.

Он умер после тяжелой и продолжительной болезни. В 2017 году у Мигеля Анхеля Руссо был диагностирован рак.

Всю карьеру опорный полузащитник выступал за "Эстудиантес", с которым дважды становился чемпионом Аргентины.

Мигель Анхель Руссо провел 17 матчей за сборную Аргентины, участник Кубка Америки 1983 года.

Он тренировал команды из Аргентины, Чили, Саудовской Аравии, Мексики, Испании ("Саламанку"), Колумбии, Парагвая и Перу.

Мигель Анхель Руссо становился чемпионом Аргентины (как тренер) с "Велес Сарсфилд", "Бока Хуниорс", Колумбии - с "Мильонариос".

Под его руководством "Бока Хуниорс" в 2007 году стал победителем Кубка Либертадорес.

В 2021-22 годах аргентинский специалист тренировал "Аль-Наср" (Криштиану Роналду пришел в клуб уже после ухода Мигеля Анхеля Руссо).

Под его руководством "Бока Хуниорс" участвовал в клубном чемпионате мира 2025 года.