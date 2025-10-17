Гол Джека Хьюза. Достижение Кофилда. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" в овертайме одолел "Нешвилл" 3:2.

Коламбус Блю Джекетс - Колорадо Эвеоанш 1:4

Кайл Макар (Колорадо) провел 400-й матч в НХЛ. В юбилейной игре он забил гол и сделал голевую передачу.

Кэм Аткинсон, игравший 13 сезонов в НХЛ, провел последний матч в НХЛ. В 2011-21 годах он играл за "Коламбус". Он заключил с "Блю Джекетс" однодневный контракт, чтобы завершить карьеру в этом клубе.

Монреаль Канадиенз - Нешвилл Прэдейчез 3:2 (овертайм)

"Хищники" вели в счете 1:0 и 2:1.

За 20 секунд до конца третьего периода Коул Кофилд сравнял счет, а за 3 секунды до конца овертайма забил победный гол. Это его десятый гол в овертайме. Второй раз в карьере Кофилд забивает голы в овертаймах в двух матчах подряд.

Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 3:1

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз на 26-й минуте сравнял счет 1:1.

Его брат Люк Хьюз отыграл 20 минут. Показатель 0.

Еврейский форвард "Флориды" Люк Кунин отыграл 11 минут 40 секунд. Показатель 0.

Оттава Сенаторз - Сиэтл Кракен 4:3 (буллиты)

Гости вели в счете 1:0 и 3:2. Два гола забил Чандлер Стивенсон (Сиэтл).

Победный буллит забросил Шейн Пинто.

Защитник "Оттавы" Томас Шабо блокировал пять бросков.

Филадельфия Флайекрз - Виннипег Джетс 2:5

Две шайбы забросил Марк Шейфеле (Виннипег).