"Барселона" проиграла в Дубае. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 17 октября 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 07:36
Состоялись матчи пятого тура основного этапа Евролиги. "Барселона" проиграла "Дубаю" 78:83.
Дубай (ОАЭ) - Барселона (Испания) 83:78
Третья и четвертая четверти завершились с одинаковым счетом 25:22 в пользу хозяев.
Форвард "Дубая" Филип Петрусев набрал 23 очка и сделал 8 подборов.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Олимпия (Милан, Италия) 78:89
Гости выиграли вторую половину матча 50:36.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 88:73
"Бавария" выиграла первую четверть 20:14.
Ссылки по теме