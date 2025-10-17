x
17 октября 2025




Спорт

"Барселона" проиграла в Дубае. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 17 октября 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 07:36
"Барселона" проиграла в Дубае. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/John Raoux

Состоялись матчи пятого тура основного этапа Евролиги. "Барселона" проиграла "Дубаю" 78:83.

Дубай (ОАЭ) - Барселона (Испания) 83:78

Третья и четвертая четверти завершились с одинаковым счетом 25:22 в пользу хозяев.

Форвард "Дубая" Филип Петрусев набрал 23 очка и сделал 8 подборов.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Олимпия (Милан, Италия) 78:89

Гости выиграли вторую половину матча 50:36.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 88:73

"Бавария" выиграла первую четверть 20:14.

Спорт
