x
07 марта 2026
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 15:32
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Формула-1". Квалификация Гран-при Австралии. Макс Ферстаппен попал в аварию

Формула-1
время публикации: 07 марта 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 15:03
"Формула-1". Квалификация Гран-при Австралии. Макс Ферстаппен попал в аварию
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Во время первого сегмента квалификации Гран-при Австралии - первого этапа чемпионата "Формулы 1" многократный чемпион Макс Ферстаппен попал в аварию.

Его машина вылетела с трассы.

Легендарный гонщик самостоятельно выбрался из разбитого болида. Но держался за руку.

СМИ пишут, что причиной аварии была техническая проблема, а не ошибка пилота. По данным нескольких японских СМИ, произошел сбой в компьютерной системе автомобиля.

Первые два места в квалификации заняли пилоты "Мерседеса": Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

На третьем месте Исак Хаджар (Ред Булл).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Ландо Норрис стал чемпионом "Формулы-1"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

"Формула-1". В Лас-Вегасе победил Макс Ферстаппен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Израильтянин Ариэль Элькин занял второе место в 2025 USF Pro 2000 Championship
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Израильтянин Ариэль Леви занял третье место в Hungarian Porsche Supercup