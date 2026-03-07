"Формула-1". Квалификация Гран-при Австралии. Макс Ферстаппен попал в аварию
время публикации: 07 марта 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 15:03
Во время первого сегмента квалификации Гран-при Австралии - первого этапа чемпионата "Формулы 1" многократный чемпион Макс Ферстаппен попал в аварию.
Его машина вылетела с трассы.
Легендарный гонщик самостоятельно выбрался из разбитого болида. Но держался за руку.
СМИ пишут, что причиной аварии была техническая проблема, а не ошибка пилота. По данным нескольких японских СМИ, произошел сбой в компьютерной системе автомобиля.
Первые два места в квалификации заняли пилоты "Мерседеса": Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
На третьем месте Исак Хаджар (Ред Булл).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025