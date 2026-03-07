"Формула-1". Квалификация Гран-при Австралии. Макс Ферстаппен попал в аварию

Во время первого сегмента квалификации Гран-при Австралии - первого этапа чемпионата "Формулы 1" многократный чемпион Макс Ферстаппен попал в аварию.

Его машина вылетела с трассы.

Легендарный гонщик самостоятельно выбрался из разбитого болида. Но держался за руку.

СМИ пишут, что причиной аварии была техническая проблема, а не ошибка пилота. По данным нескольких японских СМИ, произошел сбой в компьютерной системе автомобиля.

Первые два места в квалификации заняли пилоты "Мерседеса": Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

На третьем месте Исак Хаджар (Ред Булл).