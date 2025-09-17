x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 17:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 17:02
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кампания #GameOverIsrael: в Нью-Йорке призвали бойкотировать Израиль перед ЧМ-2026 по футболу

США
Футбол
Война "Железные мечи"
Акции протеста
время публикации: 17 сентября 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 15:44
Кампания #GameOverIsrael: в Нью-Йорке призвали бойкотировать Израиль перед ЧМ-2026 по футболу
Wikipedia.org. Фото: Sete Ruiz

Коалиция правозащитных и фанатских организаций запустила 16 сентября в Нью-Йорке билборд с призывом к европейским футбольным федерациям бойкотировать сборную Израиля и запретить участие израильских игроков в национальных лигах. Акция положила старт кампании #GameOverIsrael за несколько месяцев до ЧМ-2026, матчи которого, включая финал, примет Нью-Йорк, передает агентство Reuters.

Инициаторы обращаются к ассоциациям Бельгии, Англии, Франции, Греции, Ирландии, Италии, Норвегии, Шотландии и Испании, добиваясь санкций против израильских спортсменов в связи с продолжающейся войной в Газе, которая идет с 7 октября 2023 года – после нападения террористов на Израиль.

В заявлении исполнительного директора Американо-арабского комитета против дискриминации (ADC) Абэда Айюба прозвучал следующий призыв: "Не позволять стадионам становиться платформой для отмывания военных преступлений".

Билборд на Таймс-сквер в Нью-Йорке содержит слово "геноцид" – по версии организаторов, его одобрили после публикации доклада комиссии ООН. Израиль отверг выводы комиссии.

Получить комментарии FIFA, UEFA и Израильской футбольной ассоциации агентству Reuters не удалось.

В настоящее время сборная Израиля идет третьей в группе I отборочного турнира ЧМ-2026 (лидируют Норвегия и Италия). Победители 12 групп попадают на ЧМ напрямую, вторые места – в стыковые матчи.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2025

Отчет комиссии ООН: Израиль совершает геноцид в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025

Футболисты сборных Израиля и Норвегии не будут обмениваться футболками после матча