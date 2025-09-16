Отчет комиссии ООН: Израиль совершает геноцид в секторе Газы

Независимая комиссия ООН впервые заключила, что действия Израиля против палестинцев в секторе Газы являются геноцидом, а руководство государства подстрекает к геноциду. Об этом сообщает CNN. Отчет назван наиболее авторитетным из опубликованных на сегодняшний день.

Документ, в котором 72 страницы, был опубликован 16 сентября. Комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, признала, что четыре действия Израиля в секторе подпадают под определение геноцида.

Согласно отчету, речь идет об убийстве палестинцев в секторе Газы, причинении жителям сектора серьезного физического и психологического ущерба, целенаправленном ухудшении условий жизни группы людей с целью ее физического уничтожения и принятии мер, ограничивающих рождаемость в этой группе.

Израиль обвиняет обвинения в геноциде, напоминая о том, что война началась после чудовищного нападения ХАМАСа на еврейское государства и возлагая на правящих в Газе исламистов ответственность за жертвы среди палестинского населения.