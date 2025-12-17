x
Спорт

Умер легендарный хоккеист, чемпион мира, олимпийский призер

время публикации: 17 декабря 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 14:11
Умер легендарный хоккеист, чемпион мира, олимпийский призер
AP Photo

15 декабря на 80-м году жизни умер легендарный чешский хоккеист Йозеф Горешовски, сообщают чешские СМИ.

Защитник выступал за "Кладно", "Дуклу" (Йиглава), "Спарту" (Прага), "Ческе Будейовице".

В составе "Дуклы" - двукратный чемпион Чехословакии.

В составе сборной ЧССР Йозеф Горешовски - серебряный призер олимпиады 1968 года, бронзовый - 72, чемпион мира 1972 года, двукратный серебряный призер и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, лучший защитник олимпиады и чемпионата мира 1968 года.

В матче олимпиады 1968 года Йозеф Горешовски забил четыре гола в ворота сборной ГДР.

Член Зала славы чешского хоккея (с 2010 года).

Он тренировал "Спарту" (Прага), "Ческе Будейовице", "Гренобль", "Усти-над-Лабем", "Младу Болеслав", "Тршебич". Со "Спартой" дважды становился чемпионом Чехии.

Спорт
