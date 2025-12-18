Застрелен футболист эквадорской "Барселоны"

17 декабря был застрелен защитник эквадорского клуба "Барселона" (Гуаякиль) Марио Пинейда, сообщает ТАСС.

По сообщениям местных СМИ, футболиста убили недалеко от торгового центра. Погибла его жена. Мать спортсмена была ранена.

Марио Пинейда выступал за "Барселону" с 2016 года.В составе команды он дважды становился чемпионом Эквадора.

Ранее защитник выступал за "Индепендьенте дель Валье" и "Насьональ", бразильский "Флуминенсе".

Марио Пинейда сыграл 8 матчей за сборную Эквадора.