Чемпионат Англии. Гол ударом со своей половины поля

В матче 21-го тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лестер Победил "Ипсвич" 3:1.

Обе команды недавно играли в Премьер-лиге.

Внимание к матчу привлек гол, забитый на 43-й минуте.

Футболисты "Лестера" перехватили мяч у своей штрафной. Абдул Фатаву Иссахаку пробил со своей половины поля, застав врасплох вратаря "трактористов" 2:0.

Видео замечательного гола опубликовал "Лестер" в официальном YouTube- канале.