Чемпионат Англии. Гол ударом со своей половины поля
время публикации: 18 декабря 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 12:39
В матче 21-го тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лестер Победил "Ипсвич" 3:1.
Обе команды недавно играли в Премьер-лиге.
Внимание к матчу привлек гол, забитый на 43-й минуте.
Футболисты "Лестера" перехватили мяч у своей штрафной. Абдул Фатаву Иссахаку пробил со своей половины поля, застав врасплох вратаря "трактористов" 2:0.
Видео замечательного гола опубликовал "Лестер" в официальном YouTube- канале.
