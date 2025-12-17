x
Спорт

НХЛ. Разгром "Вашингтона". Воля к победе "Колорадо"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 17 декабря 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 17:08
НХЛ. Разгром "Вашингтона". Воля к победе "Колорадо"
AP Photo/Abbie Parr

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" одержал волевую победу над "Сиэтлом" 5:3.

Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 5:0

По 3 очка набрали Владимир Тарасенко (2 + 1) и Данила Юров (1 + 2).

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 21 минут. Показатель 0.

Еврейский защитник Куинн Хьюз во втором матче за "Миннесоту" сделал голевую передачу (в первом он забил гол).

Филип Густавсон отразил 25 бросков - 3 шутаут в сезоне, 14-й - в НХЛ. "Миннесота" не пропустила в седьмом матче в сезоне - лучший показатель в лиге. Команда близка к клубному рекорду, установленному в сезоне 2015-16 годов (8 шутаутов).

Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз 6:3

Маклин Селебрини набрал 4 (2 + 2) очка. Причем обе шайбы, в том числе победную, он забил в третьем периоде. Эт третий матч в карьере, в котором он набрал 4 очка.

Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш 3:5

Хозяева вели в счете 2:1 и 3:2 (после двух периодов).

В третьем периоде Нейтан Маккиннон забил два гола и сделал результативную передачу.

В третий раз в сезоне "Колорадо" побеждвет, проигрывая после двух периодов.

