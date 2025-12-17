НХЛ. Шутаут Демко. Два гола за 8 секунд. Драйзайтль набрал 1000 очков
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" победил "Чикаго" 3:2, проигрывая 0:2.
Нью-Йорк Рейнджерс - Ванкувер Кэнакс 0:3
"Рейнджерс" проиграл пятый матч из последних шести.
Еврейский защитник Зеэв Буюм отыграл во втором матче за "Ванкувер" 22 минуты 28 секунд. Показатель +1.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 9 минут 25 секунд. Показатель +1.
Тэтчер Демко отразил 23 броска и совершил первый шутаут в сезоне и 10-й - в карьере.
Торонто Мепл Лифс - Чикаго Блэк Хоукс 3:2
После второго периода "Чикаго" вел в счете 2:0.
На 57-й минуте хозяева забили два гола за 8 секунд.
Питтсбург Пингвинз - Эдмонтон Ойлерз 4:6
По 4 очка набрали игроки "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (0 + 4) и Коннор Макдэвид (2 + 2). Драйзайтль набрал 1000 очков в карьере.