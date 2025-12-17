НХЛ. Шутаут Демко. Два гола за 8 секунд. Драйзайтль набрал 1000 очков

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" победил "Чикаго" 3:2, проигрывая 0:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Ванкувер Кэнакс 0:3

"Рейнджерс" проиграл пятый матч из последних шести.

Еврейский защитник Зеэв Буюм отыграл во втором матче за "Ванкувер" 22 минуты 28 секунд. Показатель +1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 9 минут 25 секунд. Показатель +1.

Тэтчер Демко отразил 23 броска и совершил первый шутаут в сезоне и 10-й - в карьере.

Торонто Мепл Лифс - Чикаго Блэк Хоукс 3:2

После второго периода "Чикаго" вел в счете 2:0.

На 57-й минуте хозяева забили два гола за 8 секунд.

Питтсбург Пингвинз - Эдмонтон Ойлерз 4:6

По 4 очка набрали игроки "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (0 + 4) и Коннор Макдэвид (2 + 2). Драйзайтль набрал 1000 очков в карьере.