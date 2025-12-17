x
17 декабря 2025
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2025
|
17 декабря 2025
|
последняя новость: 15:35
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. Шутаут Демко. Два гола за 8 секунд. Драйзайтль набрал 1000 очков

Хоккей
НХЛ
время публикации: 17 декабря 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 14:49
Драйзайтль набрал 1000 очков
AP Photo/Gene J. Puskar

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" победил "Чикаго" 3:2, проигрывая 0:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Ванкувер Кэнакс 0:3

"Рейнджерс" проиграл пятый матч из последних шести.

Еврейский защитник Зеэв Буюм отыграл во втором матче за "Ванкувер" 22 минуты 28 секунд. Показатель +1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 9 минут 25 секунд. Показатель +1.

Тэтчер Демко отразил 23 броска и совершил первый шутаут в сезоне и 10-й - в карьере.

Торонто Мепл Лифс - Чикаго Блэк Хоукс 3:2

После второго периода "Чикаго" вел в счете 2:0.

На 57-й минуте хозяева забили два гола за 8 секунд.

Питтсбург Пингвинз - Эдмонтон Ойлерз 4:6

По 4 очка набрали игроки "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (0 + 4) и Коннор Макдэвид (2 + 2). Драйзайтль набрал 1000 очков в карьере.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

Умер легендарный хоккеист, чемпион мира, олимпийский призер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 декабря 2025

НХЛ. 20 сэйвов Суэймана. Достижение Веренски
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

"Еврейский обмен" в НХЛ между "Ванкувером" и "Миннесотой"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 декабря 2025

Достижения Бедарда и Найта. Результаты матчей НХЛ