Спорт
Спорт

Футбол. Кубок Нидерландов. Израильтянин дебютировал за ПСВ

Футбол
время публикации: 17 декабря 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 10:00
Футбол. Кубок Нидерландов. Израильтянин дебютировал за ПСВ
AP Photo/Matt Slocum

ПСВ (Эйндховен) вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов, разгромив ГВВВ (Веннендал) 3:0.

Команда из Веннендала играет во втором дивизионе.

Голы забили Гус Тиль, 19-летний Пауль Ваннер и Иван Перишич.

Израильский форвард Тай Абед дебютировал за основную команду ПСВ, выйдя на замену на 22-й минуте (при счете 2:0).

Он перешел из тель-авивского "Апоэля" в ПСВ 13 августа 2021 года (в 17 лет) и выступает за молодежный состав клуба. В этом сезоне в 19 матчах Тай Абед забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

Спорт
