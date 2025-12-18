x
Спорт

"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 18 декабря 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 07:48
"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Gregory Bull

Завершился шестнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Апоэль", одержавший 12 побед.

У "Валенсии" и "Барселоны" по 11 побед.

"Маккаби", одержавший три победы подряд, поднялся на 14-е место.

Жальгирис (Каунас, Литва) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 64:87

Вторую половину матча гости выиграли 50:29.

АСВЕЛ (Лион Виллербан, Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 76:74

Последнюю четверть хозяева выиграли 25:12.

Баскония (Витория, Испания) - Монако (Франция) 85:73

Партизан (Белград, Сербия) - Виртус (Болонья, Италия) 68:86

Вторую половину матча гости выиграли 46:31.

Спорт
