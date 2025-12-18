"Апоэль" лидирует. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 18 декабря 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 07:48
Завершился шестнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Апоэль", одержавший 12 побед.
У "Валенсии" и "Барселоны" по 11 побед.
"Маккаби", одержавший три победы подряд, поднялся на 14-е место.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 64:87
Вторую половину матча гости выиграли 50:29.
АСВЕЛ (Лион Виллербан, Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 76:74
Последнюю четверть хозяева выиграли 25:12.
Баскония (Витория, Испания) - Монако (Франция) 85:73
Партизан (Белград, Сербия) - Виртус (Болонья, Италия) 68:86
Вторую половину матча гости выиграли 46:31.
