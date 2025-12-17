x
17 декабря 2025
время публикации: 17 декабря 2025 г., 15:13
Футбол. Израильтянин Тай Барибо переходит в "Ди Си Юнайтед"
AP Photo/Paul Beaty

Израильский нападающий Тай Барибо подписал долгосрочный контракт с "Ди Си Юнайтед", сообщает ONE.

Контракт рассчитан на 4.5 года.

Зарплата футболиста составит по нему 4.4 миллиона долларов.

В матчах за "Филадельфию Юнион" Тай Барибо забил 19 голов. В этом сезоне он впервые участвовал в Матче всех звезд MLS.

"Ди Си Юнайтед" занял последнее место в Восточной конференции.

