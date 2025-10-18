"Апоэль" и "Маккаби" просят разрешить проведение домашних матчей Евролиги в Израиле
время публикации: 18 октября 2025 г., 14:04 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 14:04
Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" направили письма руководству Евролиги с просьбой разрешить проведение домашних матчей в Израиле.
Сейчас "Апоэль" проводит домашние матчи в Софии, "Маккаби" в Белграде.
Также столичный "Апоэль" просит разрешить проведение домашних матчей Еврокубка в Израиле.
Офер Яннай, владелец тель-авивского "Апоэля", намекнул, что ответный матч против "Валенсии" состоится с Тель-Авиве.
