18 октября 2025
Спорт

"Апоэль" и "Маккаби" просят разрешить проведение домашних матчей Евролиги в Израиле

время публикации: 18 октября 2025 г., 14:04
"Апоэль" и "Маккаби" просят разрешить проведение домашних матчей Евролиги в Израиле
Тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" направили письма руководству Евролиги с просьбой разрешить проведение домашних матчей в Израиле.

Сейчас "Апоэль" проводит домашние матчи в Софии, "Маккаби" в Белграде.

Также столичный "Апоэль" просит разрешить проведение домашних матчей Еврокубка в Израиле.

Офер Яннай, владелец тель-авивского "Апоэля", намекнул, что ответный матч против "Валенсии" состоится с Тель-Авиве.

