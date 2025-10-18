МОК осудил Индонезию за не допуск израильских гимнастов на чемпионат мира

МОК осудил решение властей Индонезии о не выдаче виз сборной Израиля для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике.

В письме МОК говорится " Любой спортсмен, член команды или сотрудник, отвечающий условиям участия, должен иметь возможность участвовать без какой-либо дискриминации".

Статус Индонезии и не допуск израильтян на чемпионат мира Международный олимпийский комитет обсудит на следующем заседании, сообщает "Исраэль а-Йом".