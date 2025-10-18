x
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 октября 2025
18 октября 2025
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Реал" проиграл в Белграде. "Партизан" помог "Маккаби". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 18 октября 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 08:23
"Реал" проиграл в Белграде. "Партизан" помог "Маккаби". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Gregory Bull

Завершился пятый тур общего этапа Евролиги. Лидируют "Апоэль" и "Панатинаикос", одержавшие по 4 победы.

Тель-авивский "Маккаби" (1 победа) находится на 19-м (предпоследнем месте). Также 1 победа у АСВЕЛа.

Все матчи проиграла "Баскония".

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Реал (Мадрид, Испания) 90:75

Первую четверть "Реал" выиграл 25:20.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 81:95

Греки "сделали результат" в третьей четверти, которую выиграли 26:10.

Турецкий форвард греческого клуба Чеди Осман набрал 29 очков и сделал 5 подборов. Он воспитанник "Анадолу Эфес", из которого в 2017 году отправился в "Кливленд Кавальерз".

Монако (Франция) - Валенсия (Испания) 90:84

Вторую половину матча испанцы выиграли 47:33.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 83:90

Последнюю четверть гости выиграли 29:19.

Карсен Эдвардс (Виртус) набрал 36 очков.

Баскония (Витория, Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 79:91

Спорт
