x
17 октября 2025
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 14:23
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Тони Дуглас вернулся в Израиль

Баскетбол
НБА
время публикации: 17 октября 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 13:35
Баскетбол. Тони Дуглас вернулся в Израиль
AP Photo/Brandon Dill

39-летний американский разыгрывающий Тони Дуглас подписал контракт с "Бней Герцлия", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан на два с половиной месяца с опцией продления до конца сезона.

Тони Дуглас должен заменить травмированного Денвера Джонса.

В 2009-17 годах Тони Дуглас выступал в НБА - за "Нью-Йорк Никс", "Хьюстон Рокетс", "Сакраменто Кингз", "Голден Стэйт Уорриорз", "Майами Хит", "Нью-Орлеан Пеликанз" и "Мемфис Гризлиз".

Затем баскетболист выступал в чемпионатах Китая, Турции, Испании, Италии, Греции и Португалии.

В Израиле Тони Дуглас выступал в2022 году за "Апоэль" (Эйлат).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

Семья Федерман продаст долю в тель-авивском "Маккаби" американцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

"Барселона" проиграла в Дубае. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

Евролига. "Маккаби" упустил победу в матче с "Олимпиакосом"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

"Апоэль" в группе лидеров. Результаты матчей Евролиги