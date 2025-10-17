Баскетбол. Тони Дуглас вернулся в Израиль

39-летний американский разыгрывающий Тони Дуглас подписал контракт с "Бней Герцлия", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан на два с половиной месяца с опцией продления до конца сезона.

Тони Дуглас должен заменить травмированного Денвера Джонса.

В 2009-17 годах Тони Дуглас выступал в НБА - за "Нью-Йорк Никс", "Хьюстон Рокетс", "Сакраменто Кингз", "Голден Стэйт Уорриорз", "Майами Хит", "Нью-Орлеан Пеликанз" и "Мемфис Гризлиз".

Затем баскетболист выступал в чемпионатах Китая, Турции, Испании, Италии, Греции и Португалии.

В Израиле Тони Дуглас выступал в2022 году за "Апоэль" (Эйлат).