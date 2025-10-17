Семья Федерман продаст долю в тель-авивском "Маккаби" американцам
Семья Федерман продаст свою долю в баскетбольном клубе "Маккаби" (Тель-Авив), утверждает Ynet.
29% израильского баскетбольного клуба купит семья американских евреев Вильф. владеющая командой NFL "Миннесота Викингз".
По данным источника, 29% акций клуба американцы приобретут за 150 миллионов долларов.
Переговоры между Дэнни Федерманом и семьей Вильф находятся в продвинутой стадии и все детали сделки уже согласованы.
