17 октября 2025
Спорт

Семья Федерман продаст долю в тель-авивском "Маккаби" американцам

Баскетбол
время публикации: 17 октября 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 08:05
Марк Вильф, совладелец "Миннесота Викингз" и "Орландо Сити"
AP Photo/Bruce Kluckhohn

Семья Федерман продаст свою долю в баскетбольном клубе "Маккаби" (Тель-Авив), утверждает Ynet.

29% израильского баскетбольного клуба купит семья американских евреев Вильф. владеющая командой NFL "Миннесота Викингз".

По данным источника, 29% акций клуба американцы приобретут за 150 миллионов долларов.

Переговоры между Дэнни Федерманом и семьей Вильф находятся в продвинутой стадии и все детали сделки уже согласованы.

Спорт
