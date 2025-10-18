Первое поражение южан. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби" (Хайфа) проиграл одноклубникам из Нетании 2:3.

Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Иерусалим) 0:0

На 20-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Не забил Джеймс Адении.

Бней Сахнин - Ирони (Тверия) 2:0

Хозяева дважды не реализовали пенальти. На 18-й минуте - Ияд Абу Абайд. На 84-й минуте Артур Миранян (23 июля перешел из Университати, Крайова, Румыния). Он на 10-й минуте открыл счет.

На 5-й минуте компенсированного времени две желтые карточки получил 20-летний Янин Свиса (22 июля перешел в "Ирони" из "Апоэля" (Петах-Тиква)).

Через 2 минуты гол забил Джубаир Бушнак.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:0

Южане потерпели первое поражение после 6 побед подряд.

Победный гол забил на 7-й минуте компенсированного времени Адриан Угарриса (22 июля перешел из Депортиво Гарсиласо, Перу). Он тут же получил вторую желтую карточку.

Маккаби Бней Райна - Апоэль (Хайфа) 1:2

"Акулы" одержали волевую победу над командой, которая в этом сезоне еще не выигрывала.

Маккаби (Хайфа) - Маккаби (Нетания) 2:3

На 60-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

На 69-й минуте была ничья 2:2.

На восьмой минуте компенсированного вемени Матеус Даво реализовал пенальти 2:3.