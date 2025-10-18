Веселая "перестрелка" в Майнце. Результаты матчей чемпионата Германии
время публикации: 18 октября 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 18:44
Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Германии. "Байер" победил в гостях "Майнц" 4:3 и поднялся на 5-е место.
Кельн - Аугсбург 1:1
Хайденхайм - Вердер (Бремен) 2:2
Гости дважды вели в счете.
Лейпциг - Гамбург 2:1
Голкипер сборной Израиля Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.
"Лейпциг" не проигрывает в шестом матче чемпионата.
"Гамбург" в этом сезоне на выезде в Бундеслиге еще не побеждал.
Вольфсбург - Штутгарт 0:3
"Штутгарт" впервые с февраля 2024 года одержал 4 победы подряд в Бундеслиге.
"Волки" не побеждают дома с января (11 игр).
Майнц - Байер (Леверкузен) 3:4
"Аптекари" не проиграли в 37-м матче подряд.
Гости вели в счете 2:0, 3:1 и 4:2.
На 90-й минуте воспитанник "Баварии" Арминдо Зиб сократил отставание.
