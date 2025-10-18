Веселая "перестрелка" в Майнце. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Германии. "Байер" победил в гостях "Майнц" 4:3 и поднялся на 5-е место.

Кельн - Аугсбург 1:1

Хайденхайм - Вердер (Бремен) 2:2

Гости дважды вели в счете.

Лейпциг - Гамбург 2:1

Голкипер сборной Израиля Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.

"Лейпциг" не проигрывает в шестом матче чемпионата.

"Гамбург" в этом сезоне на выезде в Бундеслиге еще не побеждал.

Вольфсбург - Штутгарт 0:3

"Штутгарт" впервые с февраля 2024 года одержал 4 победы подряд в Бундеслиге.

"Волки" не побеждают дома с января (11 игр).

Майнц - Байер (Леверкузен) 3:4

"Аптекари" не проиграли в 37-м матче подряд.

Гости вели в счете 2:0, 3:1 и 4:2.

На 90-й минуте воспитанник "Баварии" Арминдо Зиб сократил отставание.