Спорт

Победный дубль Холанна. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 18 октября 2025 г., 19:18
AP Photo/Dave Thompson

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" победил "Эвертон" 2:0.

Брайтон энд Хоув - Ньюкасл 2:1

Оба мяча в ворота гостей забил Дэнни Уэлбек.

"Чайки" не проиграли "сорокам" в девятом домашнем матче подряд.

Бернли - Лидс 2:0

"Бернли" впервые в истории в матче Премьер-лиги победил "Лидс". Победа помогла команде выбраться из зоны вылета.

Кристал Пэлас (Лондон) - Борнмут 3:3

Гости вели в счете 2:0 и 3:2.

Лондонцы отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени. Все голы в ворота "Борнмута" забил Жан-Филип Матета.

"Борнмут" упустил победу и возможность выйти в лидеры.

Манчестер Сити - Эвертон (Ливерпуль) 2:0

Оба мяча забил Эрлинг Холанн в первом тайме. В 13 матчах в этом сезоне (за клуб и сборную) он забил 23 гола.

Сандерленд - Вулверхэмптон 2:0

"Черные коты" поднялись на седьмое место.

Спорт
