Победный дубль Холанна. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" победил "Эвертон" 2:0.
Брайтон энд Хоув - Ньюкасл 2:1
Оба мяча в ворота гостей забил Дэнни Уэлбек.
"Чайки" не проиграли "сорокам" в девятом домашнем матче подряд.
Бернли - Лидс 2:0
"Бернли" впервые в истории в матче Премьер-лиги победил "Лидс". Победа помогла команде выбраться из зоны вылета.
Кристал Пэлас (Лондон) - Борнмут 3:3
Гости вели в счете 2:0 и 3:2.
Лондонцы отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени. Все голы в ворота "Борнмута" забил Жан-Филип Матета.
"Борнмут" упустил победу и возможность выйти в лидеры.
Манчестер Сити - Эвертон (Ливерпуль) 2:0
Оба мяча забил Эрлинг Холанн в первом тайме. В 13 матчах в этом сезоне (за клуб и сборную) он забил 23 гола.
Сандерленд - Вулверхэмптон 2:0
"Черные коты" поднялись на седьмое место.