Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли словакам

Водное поло
время публикации: 18 января 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:49
Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли словакам
AP Photo/Vincent Thian

В Белграде продолжается мужской чемпионат Европы по водному поло.

В последнем матче израильтяне проиграли словакам 8:11.

В шести матчах сборная Израиля одержала одну победу - в серии пенальти над словенцами, и заняла последнее (16-е место).

Места после классификационного раунда:

13. Мальта.

14. Словакия.

15. Словения.

16. Израиль.

