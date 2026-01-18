Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли словакам

В Белграде продолжается мужской чемпионат Европы по водному поло.

В последнем матче израильтяне проиграли словакам 8:11.

В шести матчах сборная Израиля одержала одну победу - в серии пенальти над словенцами, и заняла последнее (16-е место).

Места после классификационного раунда:

13. Мальта.

14. Словакия.

15. Словения.

16. Израиль.