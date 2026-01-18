Чемпионат Европы по водному поло. Израильтяне проиграли словакам
время публикации: 18 января 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:49
В Белграде продолжается мужской чемпионат Европы по водному поло.
В последнем матче израильтяне проиграли словакам 8:11.
В шести матчах сборная Израиля одержала одну победу - в серии пенальти над словенцами, и заняла последнее (16-е место).
Места после классификационного раунда:
13. Мальта.
14. Словакия.
15. Словения.
16. Израиль.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026