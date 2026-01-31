x
31 января 2026
|
последняя новость: 19:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 января 2026
|
31 января 2026
|
последняя новость: 19:44
31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол Достижения "Арсенала" и Деклана Райса. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 31 января 2026 г., 19:44 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 19:51
Футбол Достижения "Арсенала" и Деклана Райса. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Luca Bruno

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях разгромил "Лидс" 4:0.

Брайтон энд Хоув - Эвертон (Ливерпуль) 1:1

Гости отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени.

Лидс - Арсенал (Лондон) 0:4

"Арсенал" в пяти выездных матчах победил "Лидс" с разницей не менее 4 мяча. Это повторение рекорда чемпионата Англии. Рекорд установлен и повторен "Челси" в матчах против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" - против "Болтона".

Деклан Райс стал пятым в списке самых молодых игроков (27 лет 17 дней), сыгравших 300 матчей в Премьер-лиге.

Вулверхэмптон - Борнмут 0:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Футбол. Крамарич обошел Элбера. Результаты матчей Бундеслиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Чемпионат Израиля по футболу. "Апоэль" (Тель-Авив) победил и поднялся на третье место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" одержал волевую победу в Барселоне
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Футбол. Чемпионат Италии. Победный пенальти на сотой минуте