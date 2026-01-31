Футбол Достижения "Арсенала" и Деклана Райса. Результаты матчей чемпионата Англии
31 января 2026 г.
Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях разгромил "Лидс" 4:0.
Брайтон энд Хоув - Эвертон (Ливерпуль) 1:1
Гости отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени.
Лидс - Арсенал (Лондон) 0:4
"Арсенал" в пяти выездных матчах победил "Лидс" с разницей не менее 4 мяча. Это повторение рекорда чемпионата Англии. Рекорд установлен и повторен "Челси" в матчах против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" - против "Болтона".
Деклан Райс стал пятым в списке самых молодых игроков (27 лет 17 дней), сыгравших 300 матчей в Премьер-лиге.
Вулверхэмптон - Борнмут 0:2
