Футбол Достижения "Арсенала" и Деклана Райса. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях разгромил "Лидс" 4:0.

Брайтон энд Хоув - Эвертон (Ливерпуль) 1:1

Гости отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени.

Лидс - Арсенал (Лондон) 0:4

"Арсенал" в пяти выездных матчах победил "Лидс" с разницей не менее 4 мяча. Это повторение рекорда чемпионата Англии. Рекорд установлен и повторен "Челси" в матчах против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" - против "Болтона".

Деклан Райс стал пятым в списке самых молодых игроков (27 лет 17 дней), сыгравших 300 матчей в Премьер-лиге.

Вулверхэмптон - Борнмут 0:2