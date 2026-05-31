Спорт

Умер легендарный хоккеист Дэннис Халл, участник Суперсерии 1972 года

Хоккей
Знаменитые спортсмены
время публикации: 31 мая 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 08:39
AP Photo/Matt Marton, File

30 мая на 82-м году жизни умер легендарный хоккеист Дэннис Халл, брат Бобби Халла, сообщают американские СМИ.

Он 13 сезонов играл за "Чикаго Блэк Хоукс". В последнем сезоне - за "Детройт Ред Уингз".

Дэннис Халл - участник Суперсерии Канада - СССР 1972 года.

Когда Бобби Халл был исключен из сборной Канады, участвовавшей в серии, Дэннис планировал бойкотировать матчи. Но брат убедил его сыграть за сборную.

Дэннис Халл пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

В "Чикаго" Халл был частью знаменитой тройки МРН с Джимом Паппеном и Питом Мартином.

