Умер легендарный хоккеист Дэннис Халл, участник Суперсерии 1972 года

30 мая на 82-м году жизни умер легендарный хоккеист Дэннис Халл, брат Бобби Халла, сообщают американские СМИ.

Он 13 сезонов играл за "Чикаго Блэк Хоукс". В последнем сезоне - за "Детройт Ред Уингз".

Дэннис Халл - участник Суперсерии Канада - СССР 1972 года.

Когда Бобби Халл был исключен из сборной Канады, участвовавшей в серии, Дэннис планировал бойкотировать матчи. Но брат убедил его сыграть за сборную.

Дэннис Халл пять раз участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

В "Чикаго" Халл был частью знаменитой тройки МРН с Джимом Паппеном и Питом Мартином.