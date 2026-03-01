Бокс. В чемпионском бою Наваррете победил Нуньеса

В Глендейле состоялся бой между чемпионами мира во втором полулегком весе.

Встретились мексиканцы Эммануэль Наваррете, чемпион по версии WBO , и Эдуардо Нуньес, чемпион по версии IBF.

Бой был остановлен после десятого из-за сильного рассечения и гематомы у Нуньеса.

Наваррете победил техническим нокаутом и стал обладателем двух чемпионских поясов.