01 марта 2026
Спорт

Бокс. В чемпионском бою Наваррете победил Нуньеса

Бокс
время публикации: 01 марта 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 12:06
Бокс. В чемпионском бою Наваррете победил Нуньеса
AP Photo/Isaac Brekken

В Глендейле состоялся бой между чемпионами мира во втором полулегком весе.

Встретились мексиканцы Эммануэль Наваррете, чемпион по версии WBO , и Эдуардо Нуньес, чемпион по версии IBF.

Бой был остановлен после десятого из-за сильного рассечения и гематомы у Нуньеса.

Наваррете победил техническим нокаутом и стал обладателем двух чемпионских поясов.

Спорт
Спорт // 01 марта 2026

