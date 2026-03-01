Бокс. В чемпионском бою Наваррете победил Нуньеса
время публикации: 01 марта 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 12:06
В Глендейле состоялся бой между чемпионами мира во втором полулегком весе.
Встретились мексиканцы Эммануэль Наваррете, чемпион по версии WBO , и Эдуардо Нуньес, чемпион по версии IBF.
Бой был остановлен после десятого из-за сильного рассечения и гематомы у Нуньеса.
Наваррете победил техническим нокаутом и стал обладателем двух чемпионских поясов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026