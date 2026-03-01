UFC. Кавана победил Морено. "Баба Яга" нокаутировал Шульца
время публикации: 01 марта 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 11:37
В Мехико состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh.
В главном поединке британец Лонир Кавана победил мексиканца Брендона Морено, экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе.
Мексиканец Давид Мартинес по очкам победил эквадорца Марлона Веру.
Бывший чемпион в двух дивизиона King of the Cage американец Кинг Грин в конце третьего раунда нокаутировал мексиканца Даниэля Зельхубера.
Мексиканец Эдгар Сайрес по очкам победил бразильца Фелипе "Фелипиньо" Бунеса.
Суринамец Дамиан "Баба Яга" Пиньяс нокаутировал в конце первого раунда американца Уэсли Шульца.
