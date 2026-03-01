x
01 марта 2026
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 12:50
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

UFC. Кавана победил Морено. "Баба Яга" нокаутировал Шульца

Смешанные единоборства
время публикации: 01 марта 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 11:37
UFC. Кавана победил Морено. "Баба Яга" нокаутировал Шульца
AP Photo/John Locher

В Мехико состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh.

В главном поединке британец Лонир Кавана победил мексиканца Брендона Морено, экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Мексиканец Давид Мартинес по очкам победил эквадорца Марлона Веру.

Бывший чемпион в двух дивизиона King of the Cage американец Кинг Грин в конце третьего раунда нокаутировал мексиканца Даниэля Зельхубера.

Мексиканец Эдгар Сайрес по очкам победил бразильца Фелипе "Фелипиньо" Бунеса.

Суринамец Дамиан "Баба Яга" Пиньяс нокаутировал в конце первого раунда американца Уэсли Шульца.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 февраля 2026

Муай-тай. Израильтянин нокаутировал турка-антисемита
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 февраля 2026

UFC. Александр Волкановски защитил чемпионский пояс
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026

Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Софии