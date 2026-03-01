"Лейкерс" разгромил "воинов". Результаты матчей НБА
время публикации: 01 марта 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 08:09
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" в гостях разгромил "Голден Стэйт" 129:101.
Вашингтон Уизардс - Торонто Рэпторз 125:134
Вторую половину матча канадцы выиграли 73:61.
Столичная команда потерпела четвертое поражение подряд.
Голден Стэйт Уорриорз - Лоас-Анджелес Лейкерс 101:129
Хороший матч провели лидеры гостей Лука Дончич (26 + 6 подборов + 8 передач) и Леброн Джеймс (22 + 7 подборов + 9 передач).
"Воины" играли десятый матч без травмированного Стефена Карри.
Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанз 105:115
