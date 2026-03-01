x
01 марта 2026
Спорт

Футбол. Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтянки обыграли сборную Андорры

Футбол
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:38
AP Photo/Dave Thompson

В отборочном матче юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 17 лет) израильтянки обыграли борную Андорры 1:0.

Для выхода в следующий отборочный раунд в среду израильтянкам нужно не проиграть сборной Албании. Албанки проиграли сборной Андорры 0:4.

Победный гол на 8-й минуте забила Агава Бабаянов.

Спорт
