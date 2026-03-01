Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил "Лидс"

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Лидс" 1:0.

"Горожане" одержали четвертую победу подряд и на 2 очка отстают от лидирующего "Арсенала".

В первом тайме хозяева, использовавшие агрессивный высокий прессинг, играли гораздо лучше и упустили несколько голевых моментов.

На 30-й минуте счет по ударам был 7:0 (всего за матч ничья по этому показателю 14:14. Точнее били гости 5:2).

В конце первого тайма "горожане" провели несколько опасных атак. На последних секундах перед перерывом Антуан Семеньо забил победный гол.

Отыграться "павлины" не сумели.

После матча Хосеп Гвардиола пожаловался на оскорбления со стороны фанатов "Лидса".