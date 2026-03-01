x
01 марта 2026
|
последняя новость: 08:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 08:15
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил "Лидс"

Футбол
время публикации: 01 марта 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 07:35
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил "Лидс"
AP Photo/Ian Hodgson

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Лидс" 1:0.

"Горожане" одержали четвертую победу подряд и на 2 очка отстают от лидирующего "Арсенала".

В первом тайме хозяева, использовавшие агрессивный высокий прессинг, играли гораздо лучше и упустили несколько голевых моментов.

На 30-й минуте счет по ударам был 7:0 (всего за матч ничья по этому показателю 14:14. Точнее били гости 5:2).

В конце первого тайма "горожане" провели несколько опасных атак. На последних секундах перед перерывом Антуан Семеньо забил победный гол.

Отыграться "павлины" не сумели.

После матча Хосеп Гвардиола пожаловался на оскорбления со стороны фанатов "Лидса".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" победила в "Дер Классико"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Футбол. "Барселона" разгромила "Вильярреал". Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Футбол. "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". Драматичный финал в Бернли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

"Боруссия" и "Вердер" прервали "черные серии", Результаты матчей Бундеслиги