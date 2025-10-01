Чемпионат Европы по голболу. Расписание матчей сборных Израиля
Сегодня в Финляндии начнутся женский и мужской чемпионаты Европы по голболу.
Расписание матчей сборных Израиля.
Женская сборная Израиля
1 октября 11:00. Греция
1 октября 14:45. Франция
2 октября 20:10. Украина
3 октября 18:00. Испания.
Мужская сборная Израиля
1 октября 9:00. Украина
1 октября 15:00. Германия
2 октября 20:10. Португалия
3 октября 16:30. Черногория.
