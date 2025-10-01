Чемпионат Европы по голболу. Расписание матчей сборных Израиля

Сегодня в Финляндии начнутся женский и мужской чемпионаты Европы по голболу.

Расписание матчей сборных Израиля.

Женская сборная Израиля

1 октября 11:00. Греция

1 октября 14:45. Франция

2 октября 20:10. Украина

3 октября 18:00. Испания.

Мужская сборная Израиля

1 октября 9:00. Украина

1 октября 15:00. Германия

2 октября 20:10. Португалия

3 октября 16:30. Черногория.