Спорт

Чемпионат Европы по голболу. Расписание матчей сборных Израиля

время публикации: 01 октября 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 11:38
Чемпионат Европы по голболу. Расписание матчей сборных Израиля
AP Photo/Thomas Padilla

Сегодня в Финляндии начнутся женский и мужской чемпионаты Европы по голболу.

Расписание матчей сборных Израиля.

Женская сборная Израиля

1 октября 11:00. Греция

1 октября 14:45. Франция

2 октября 20:10. Украина

3 октября 18:00. Испания.

Мужская сборная Израиля

1 октября 9:00. Украина

1 октября 15:00. Германия

2 октября 20:10. Португалия

3 октября 16:30. Черногория.

