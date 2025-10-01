x
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
Спорт

Юношеский чемпионат мира по футболу. Американцы забили 9 голов. Украинцы не смогли победить панамцев

Футбол
время публикации: 01 октября 2025 г., 11:05
В Чили продолжается юношеский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 20 лет). Сыграны матчи второго тура группового этапа.

Чили - Япония 0:2

В первом тайме при счете 0:0 Ренто Такаока (Валансьен, Франция) не реализовал пенальти.

Во втором тайме голы забили Рион Ичихара (Омия Ардия) и Юмеки Йокояма (Имабари).

Южная Корея - Парагвай 0:0

Колумбия - Саудовская Аравия 1:0

Победный гол на 64-й минуте забил Оскар Переа (Страсбур).

США - Новая Каледония 9:1

Египет - Новая Зеландия 1:2

Все голы были забиты в первые 16 минут матча.

На 5-й минуте Кабака вывел египтян вперед.

Новозеландцы ответили точными ударами Люка Брук-Смита (Веллингтон Феникс) и ЦеХуана Локе (Веллингтон Феникс).

Панама -- Украина 1:1

Украинцы и сборная Парагвая лидируют в группе В - 4 очка. У команд Южной Кореи и Панамы по 1 очку.

На 6-й минуте Геннадий Сенчук (Монреаль) реализовал пенальти.

Панамцы восстановили равновесие на 36-й минуте. Гол забил Густаво Эррера (Саприсса, Коста-Рика).

