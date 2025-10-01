Юношеский чемпионат мира по футболу. Американцы забили 9 голов. Украинцы не смогли победить панамцев
В Чили продолжается юношеский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 20 лет). Сыграны матчи второго тура группового этапа.
Чили - Япония 0:2
В первом тайме при счете 0:0 Ренто Такаока (Валансьен, Франция) не реализовал пенальти.
Во втором тайме голы забили Рион Ичихара (Омия Ардия) и Юмеки Йокояма (Имабари).
Южная Корея - Парагвай 0:0
Колумбия - Саудовская Аравия 1:0
Победный гол на 64-й минуте забил Оскар Переа (Страсбур).
США - Новая Каледония 9:1
Египет - Новая Зеландия 1:2
Все голы были забиты в первые 16 минут матча.
На 5-й минуте Кабака вывел египтян вперед.
Новозеландцы ответили точными ударами Люка Брук-Смита (Веллингтон Феникс) и ЦеХуана Локе (Веллингтон Феникс).
Панама -- Украина 1:1
Украинцы и сборная Парагвая лидируют в группе В - 4 очка. У команд Южной Кореи и Панамы по 1 очку.
На 6-й минуте Геннадий Сенчук (Монреаль) реализовал пенальти.
Панамцы восстановили равновесие на 36-й минуте. Гол забил Густаво Эррера (Саприсса, Коста-Рика).