Ynet. "Бней Сахнин" могут за долги исключить из Лиги Аль

Израильская футбольная ассоциация получила письмо от ФИФА, в котором говорится о долгах клуба "Бней Сахнин".

По данным Ynet, дело может привести к исключению "Бней Сахнина" из Лиги Аль.

За три дня до старта чемпионата Израиля, "Маккаби" (Петах-Тиква) получил сообщение от Израильской футбольной ассоциации, что в случае исключения "Бней Сахнина" именно этот клуб поднимется в Лигу Аль.

Как утверждает источник, решение по данному делу будет принято в ближайшие 24 часа.