20 августа 2025
20 августа 2025
Спорт

Ynet. "Бней Сахнин" могут за долги исключить из Лиги Аль

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 20 августа 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 15:26
Израильская футбольная ассоциация получила письмо от ФИФА, в котором говорится о долгах клуба "Бней Сахнин".

По данным Ynet, дело может привести к исключению "Бней Сахнина" из Лиги Аль.

За три дня до старта чемпионата Израиля, "Маккаби" (Петах-Тиква) получил сообщение от Израильской футбольной ассоциации, что в случае исключения "Бней Сахнина" именно этот клуб поднимется в Лигу Аль.

Как утверждает источник, решение по данному делу будет принято в ближайшие 24 часа.

