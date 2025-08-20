Умер бывший нападающий "Шерифа" (Тирасполь)

19 августа на 40-м году жизни умер известный футболист Разак Омотойосси, сообщают французские СМИ.

О причине смерти не сообщается.

Нападающий родился в Нигерии, но выступал за сборную Бенина.

Он играл за клубы "Авранку Омниспорт", "Побе" (Котону), "Шериф" (Тирасполь, Молдова), "Хельсинборг" (Швеция), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), "Метц" (Фанция), ГАИС (Гетеборг, Швеция), "Сирианска" (Стокгольм), "Замалек" (Каир), "Караманмара спор" (Турция), "Кенитра" (Марокко), "Олимпик" (Сафи, Марокко), "Аль-Нахда" (Саудовская Аравия), "Краке" (Бенин), "Котону".

В 2007 году Разак Омотойосси был на просмотре в "Апоэле" (Кфар-Саба). Он забил гол в матче Кубка Тото, но договор с клубом не был подписан.

В 2007 году вместе с Маркусом Бергом он стал лучшим бомбардиром чемпионата Швеции.

В составе сборной Бенина участник двух Кубков африканских наций.