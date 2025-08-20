УЕФА накажет "Апоэль" (Беэр-Шева) за оскорбительный баннер, сообщает Ynet.

Во время матча Кубка Тото против "Апоэля" (Тель-Авив) фанаты южан вывесили баннер с надписью на английском "Две вещи должны быть уничтожены: ХАМАС и УЕФА".

Впервые УЕФА накажет израильскую команду за инцидент, произошедший во время внутренних соревнований.

Представитель Израильской футбольной ассоциации заявил, что "Апоэль" (Беэр-Шева) будет наказан ассоциацией за неподобающее поведение болельщиков.