Олимпиада. Бобслей. Мужские четверки. После 5 тренировочных заездов израильтяне на 21-м месте
время публикации: 20 февраля 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 11:58
Состоялась пятая официальная тренировка мужских четверок (бобслей).
Израильтяне на 21-м месте. Пилот экипажа Адам Эдельман.
Результаты по заездам:
Первый, четвертый заезды - 25-е место,
Второй, третий - 26-е,
Пятый - 16-е.
Максимальная скорость была развита в третьем заезде - 134.39. Км/ч.
Всего в соревнованиях принимают участие 27 экипажей.
