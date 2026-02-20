x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 13:12
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Бобслей. Мужские четверки. После 5 тренировочных заездов израильтяне на 21-м месте

Зимняя Олимпиада 2026
Бобслей
время публикации: 20 февраля 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 11:58
Олимпиада. Бобслей. Мужские четверки. После 5 тренировочных заездов израильтяне на 21-м месте
AP Photo/Alessandra Tarantino

Состоялась пятая официальная тренировка мужских четверок (бобслей).

Израильтяне на 21-м месте. Пилот экипажа Адам Эдельман.

Результаты по заездам:

Первый, четвертый заезды - 25-е место,

Второй, третий - 26-е,

Пятый - 16-е.

Максимальная скорость была развита в третьем заезде - 134.39. Км/ч.

Всего в соревнованиях принимают участие 27 экипажей.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2026

Олимпиада. Бобслей. Четверки. Четвертая официальная тренировка. Израильтяне на 26-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Бобслей. Четверки. Первый тренировочный заезд. Израильтяне на 25-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Олимпиада. Бобслей. Весь пьедестал заняли немцы. Израильтяне на 26-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Олимпиада. Швейцарские телевизионщики оскорбили израильского спортсмена