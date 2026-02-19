Скандал в Серии А. Тренер "Комо" задержал игрока "Милана". Удалили Аллегри

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Италии "Милан" сыграл вничью с "Комо" 1:1.

"Милан" занимает второе место, отставая от "Интера" на 7 очков.

"Комо" на 6-м месте.

На 76-й минуте (при счете 1:1) произошел эпизод, привлекший к матчу повышенное внимание.

Тренер "Комо" легендарный испанский полузащитник Сеск Фабрегас задержал за футболку игрока "Милана" Алексиса Салемакерса, который выразил недовольство.

В конфликт вмешался наставник "Милана" Массимилиано Аллегри, которого судья и удалил.