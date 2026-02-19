Конькобежный спорт. Китаец победил с олимпийским рекордом

Чемпионом на дистанции 1500 метров стал китайский конькобежец Нин Чжунъянь, установивший олимпийский рекорд - 1 минута 41.98 секунды.

Второе место занял американец Джордан Штольц, которого от третьего золота Миланской олимпиады отделили 0.77 секунды.

На третьем месте чемпион Пекинской олимпиады голландец Кьельд Нюйс.

Голландец Юп Веннемарс, побивший сегодня рекорд Нюйса, установленный четыре года назад, занял четвертое место.