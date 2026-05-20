Неожиданные успехи австрийцев. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею
время публикации: 20 мая 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 08:22
В Швейцарии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Италия - Норвегия 0:4
Итальянцы проиграли первые три матча и занимают последнее место в группе В.
Отразил 30 бросков и совершил шутаут Хенрик Хеукеланд (Штраубинг Тайгерс).
Латвия - Австрия 1:3
На 45-й минуте счет был 1:1.
В группе А по 3 победы одержали сборные Финляндии, Швейцарии и Австрии.
Венгрия - Великобритания 5:0
Все матчи проиграли немцы и британцы.
По броскам счет 26:20 в пользу британцев.
Шутаут совершил Бенце Балиж.
Словения - Словакия 4:5 (буллиты)
Словаки вели в счете 1:0, 2:1 и 4:2.
Рок Тичар (Валь Пустерталь, Италия) сравнял счет за 31 секунду до окончания основного времени.
Словаки реализовали три буллита, словенцы - один (Тичар).
