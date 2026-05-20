Неожиданные успехи австрийцев. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею

В Швейцарии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Италия - Норвегия 0:4

Итальянцы проиграли первые три матча и занимают последнее место в группе В.

Отразил 30 бросков и совершил шутаут Хенрик Хеукеланд (Штраубинг Тайгерс).

Латвия - Австрия 1:3

На 45-й минуте счет был 1:1.

В группе А по 3 победы одержали сборные Финляндии, Швейцарии и Австрии.

Венгрия - Великобритания 5:0

Все матчи проиграли немцы и британцы.

По броскам счет 26:20 в пользу британцев.

Шутаут совершил Бенце Балиж.

Словения - Словакия 4:5 (буллиты)

Словаки вели в счете 1:0, 2:1 и 4:2.

Рок Тичар (Валь Пустерталь, Италия) сравнял счет за 31 секунду до окончания основного времени.

Словаки реализовали три буллита, словенцы - один (Тичар).