20 мая 2026
последняя новость: 08:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Неожиданные успехи австрийцев. Результаты матчей чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 20 мая 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 08:22
AP Photo/Petr David Josek

В Швейцарии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Италия - Норвегия 0:4

Итальянцы проиграли первые три матча и занимают последнее место в группе В.

Отразил 30 бросков и совершил шутаут Хенрик Хеукеланд (Штраубинг Тайгерс).

Латвия - Австрия 1:3

На 45-й минуте счет был 1:1.

В группе А по 3 победы одержали сборные Финляндии, Швейцарии и Австрии.

Венгрия - Великобритания 5:0

Все матчи проиграли немцы и британцы.

По броскам счет 26:20 в пользу британцев.

Шутаут совершил Бенце Балиж.

Словения - Словакия 4:5 (буллиты)

Словаки вели в счете 1:0, 2:1 и 4:2.

Рок Тичар (Валь Пустерталь, Италия) сравнял счет за 31 секунду до окончания основного времени.

Словаки реализовали три буллита, словенцы - один (Тичар).

