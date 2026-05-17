Первая сенсация чемпионата мира по хоккею
время публикации: 17 мая 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 07:31
Первой сенсацией чемпионата мира по хоккею стало поражение чехов от сборной Словении в овертайме 2:3.
Словения - Чехия 3:2 (овертайм)
По точным броскам 35:17 в пользу чехов.
На 10-й минуте Матич Торок (Ильвес, Финляндия) реализовал численное преимущество и вывел словенцев вперед 1:0.
Во втором периоде два гола забили чехи.
На 49-й минуте Анже Куральт (Фехервар, Венгрия) счет сравнял 2:2. На 62-й минуте победный гол забил Марсель Маковец (Олимпия).
Швейцария - Латвия 4:2
По два гола забили латвиец Рудольфс Бальцерс (Цюрих) и швейцарец Дамьен Риат (Лозанна).
