Спорт

Первая сенсация чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 17 мая 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 07:31
AP Photo/Roman Koksarov

Первой сенсацией чемпионата мира по хоккею стало поражение чехов от сборной Словении в овертайме 2:3.

Словения - Чехия 3:2 (овертайм)

По точным броскам 35:17 в пользу чехов.

На 10-й минуте Матич Торок (Ильвес, Финляндия) реализовал численное преимущество и вывел словенцев вперед 1:0.

Во втором периоде два гола забили чехи.

На 49-й минуте Анже Куральт (Фехервар, Венгрия) счет сравнял 2:2. На 62-й минуте победный гол забил Марсель Маковец (Олимпия).

Швейцария - Латвия 4:2

По два гола забили латвиец Рудольфс Бальцерс (Цюрих) и швейцарец Дамьен Риат (Лозанна).

