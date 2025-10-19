x
19 октября 2025
Спорт

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 800-й гол

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 октября 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 17:56
Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 800-й гол
AP Photo/Armando Franca

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Насср" разгромил "Аль-Фатех" 5:1.

Криштиану Роналду забил 800-й гол на клубном уровне.

Легендарный португалец забил 450 голов за "Реал", 145 - за "Манчестер Юнайтед", 101 - за "Ювентус", 99 - за "Аль-Наср" и 5 - за лиссабонский "Спортинг".

Лионель Месси в матчах за клубы забил 775 голов.

