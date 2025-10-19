Кейн Забил. Нойер установил рекорд. "Бавария" победила в "Дер Классико"
В центральном матче седьмого тура чемпионата Германии "Бавария" победила "Боруссию" (Дортмунд) 2:1.
"Бавария" победила во всех матчах и уверенно лидирует, опережая на 5 очков "Лейпциг", на 6 - "Штутгарт", на 7 - "Боруссию" (Дортмунд) и "Байер" (Леверкузен).
Мануэль Нойер одержал 363-ю победу в Бундеслиге и побил рекорд Томаса Мюллера по количеству побед в матчах чемпионата Германии.
Первый тайм прошел с огромным преимуществом "Баварии", которая сумела забить только однажды. На 22-й минуте Гарри Кейн проскочил между защитниками и головой отправил мяч под перекладину 1:0.
Во втором тайме гости ожили и упустили несколько голевых моментов.
На 78-й минуте Майкл Олисе удвоил преимущество хозяев.
На 84-й минуте на замену вышел Юлиан Брандт и первым же касанием забил 2:1.