Кейн Забил. Нойер установил рекорд. "Бавария" победила в "Дер Классико"

В центральном матче седьмого тура чемпионата Германии "Бавария" победила "Боруссию" (Дортмунд) 2:1.

"Бавария" победила во всех матчах и уверенно лидирует, опережая на 5 очков "Лейпциг", на 6 - "Штутгарт", на 7 - "Боруссию" (Дортмунд) и "Байер" (Леверкузен).

Мануэль Нойер одержал 363-ю победу в Бундеслиге и побил рекорд Томаса Мюллера по количеству побед в матчах чемпионата Германии.

Первый тайм прошел с огромным преимуществом "Баварии", которая сумела забить только однажды. На 22-й минуте Гарри Кейн проскочил между защитниками и головой отправил мяч под перекладину 1:0.

Во втором тайме гости ожили и упустили несколько голевых моментов.

На 78-й минуте Майкл Олисе удвоил преимущество хозяев.

На 84-й минуте на замену вышел Юлиан Брандт и первым же касанием забил 2:1.