21 февраля 2026
НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Денвер" растерзал "Портленд"

время публикации: 21 февраля 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 09:02
НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Денвер" растерзал "Портленд"
AP Photo/Jenny Kane

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 157:103.

"Денвер" установил клубный рекорд - наибольшее количество набранных очков в выездном матче.

Лидер гостей Ниола Йокич набрал 32 очка, сделал 7 подборов и 9 передач.

Лидер хозяев Дени Авдия сделал "дабл-дабл" (15 + 8 подборов + 13 передач).

