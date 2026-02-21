НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Денвер" растерзал "Портленд"
время публикации: 21 февраля 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 09:02
В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 157:103.
"Денвер" установил клубный рекорд - наибольшее количество набранных очков в выездном матче.
Лидер гостей Ниола Йокич набрал 32 очка, сделал 7 подборов и 9 передач.
Лидер хозяев Дени Авдия сделал "дабл-дабл" (15 + 8 подборов + 13 передач).
