НБА. В конкурсе данков победил Кешад Джонсон

В рамках Уикэнда всех звезд НБА проходят конкурсы.

Победителем конкурса данков (бросков сверху) стал легкий форвард "Майами Хит" Кешад Джонсон.

Он стал третьим игроком "Майами", выигравшим этот конкурс.

В конкурсе бросков победил "Нью-Йорк Никс", который представляли Джейлен Брунсон, Карл-Энтони Таунс и Аллан Хьюстон.

В конкурсе трехочковых в третий раз победил разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард.

Напомним, в Матче всех звезд НБА впервые примет участие израильтянин - форвард "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия.