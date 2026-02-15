x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 13:07
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. В конкурсе данков победил Кешад Джонсон

Баскетбол
НБА
время публикации: 15 февраля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 11:29
НБА. В конкурсе данков победил Кешад Джонсон
AP Photo/Mark J. Terrill

В рамках Уикэнда всех звезд НБА проходят конкурсы.

Победителем конкурса данков (бросков сверху) стал легкий форвард "Майами Хит" Кешад Джонсон.

Он стал третьим игроком "Майами", выигравшим этот конкурс.

В конкурсе бросков победил "Нью-Йорк Никс", который представляли Джейлен Брунсон, Карл-Энтони Таунс и Аллан Хьюстон.

В конкурсе трехочковых в третий раз победил разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард.

Напомним, в Матче всех звезд НБА впервые примет участие израильтянин - форвард "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Евролига. "Апоэль" проиграл "Жальгирису"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Евролига. "Маккаби" обыграл "Баварию" в овертайме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 февраля 2026

Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Венеции" и вышел в четвертьфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 февраля 2026

НБА. Денни Вулф набрал 14 очков, Бен Сараф - 12. "Бруклин" проиграл