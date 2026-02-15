НБА. В конкурсе данков победил Кешад Джонсон
время публикации: 15 февраля 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 11:29
В рамках Уикэнда всех звезд НБА проходят конкурсы.
Победителем конкурса данков (бросков сверху) стал легкий форвард "Майами Хит" Кешад Джонсон.
Он стал третьим игроком "Майами", выигравшим этот конкурс.
В конкурсе бросков победил "Нью-Йорк Никс", который представляли Джейлен Брунсон, Карл-Энтони Таунс и Аллан Хьюстон.
В конкурсе трехочковых в третий раз победил разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард.
Напомним, в Матче всех звезд НБА впервые примет участие израильтянин - форвард "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия.
Ссылки по теме