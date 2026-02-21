x
21 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. В лыжной акробатике победили американцы

Зимняя Олимпиада 2026
Фристайл
время публикации: 21 февраля 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 13:23
Олимпиада. В лыжной акробатике победили американцы
AP Photo/Lindsey Wasson

Чемпионом в соревнованиях смешанных команд в лыжной акробатике (фристайл) стала сборная США.

Олимпийским чемпионами стали Калья Кун, Коннор Курран и Кристофер Лайллиз.

На втором месте сборная Китая.

В третьем прыжке австралийцам удалось оттеснить швейцарцев и завоевать бронзовые медали.

Сборная Украины на шестом месте, Казахстана - на седьмом.

