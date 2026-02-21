Олимпиада. В лыжной акробатике победили американцы
Чемпионом в соревнованиях смешанных команд в лыжной акробатике (фристайл) стала сборная США.
Олимпийским чемпионами стали Калья Кун, Коннор Курран и Кристофер Лайллиз.
На втором месте сборная Китая.
В третьем прыжке австралийцам удалось оттеснить швейцарцев и завоевать бронзовые медали.
Сборная Украины на шестом месте, Казахстана - на седьмом.
